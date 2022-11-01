В Киевской области началась подготовка бомбоубежищ на случай ядерного удара Глава ОВА Киевской области сообщил о подготовке 425 бомбоубежищ на случай ядерного удара

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На территории Киевской области есть 425 специальных бомбоубежищ, в которых могут укрыться местные жители в случае ядерного удара, заявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба. В разговоре с hromadске он уточнил, что в общей сложности на Киевщине есть около 1000 укрытий, однако меньше половины из них пригодны для защиты в случае ядерной опасности.

По словам Кулебы, все эти 425 укрытий оборудованы вентиляцией и двумя входами. При этом областной глава не сообщил адреса бомбоубежищ. Кулеба подчеркнул, что в случае ядерного удара перестанет работать мобильная связь. Он уточнил, что при таком развитии событий работать будет только радио.

Поэтому везде должны быть оборудованы портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал, — заявил Кулеба.

В Киевской ОВА пообещали, что все укрытия оборудуют радиоприемниками до 15 ноября.

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