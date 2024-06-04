В Киеве введены экстренные отключения электричества YASNO: экстренные отключения света ввели в Киеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице Украины Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщил на своей странице в соцсетях генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. По его словам, отключения по графикам в настоящий момент не действуют.

Киев вышел за лимиты. Компания «Укрэнерго» дала команду на экстренные отключения, — написал Коваленко.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что графики отключения электричества, разработанные компанией «Укрэнерго», в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы. Стабилизировать ситуацию с энергоснабжением города позволит оборудование, которого нет в стране. Политик выразил надежду на поддержку союзников.

До этого Министерство энергетики Украины объявило, что в часы вечернего пика потребления электричества правительство страны было вынуждено обращаться за помощью к Польше и Румынии. Потребности, помимо прочего, покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом, добавили в ведомстве.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в городе не осталось собственной генерации электроэнергии после мощных ударов по инфраструктуре. По его словам, населенный пункт вынужден брать электроэнергию у других городов.