В Киеве сообщили об обмене пленными с участием Медведчука В Киеве сообщили об обмене с Россией пленными с участием Медведчука и командиров «Азова»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

Россия и Украина провели обмен военнопленными, Москве, в частности выдали экс-депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Президент Турции Эрдоган назвал обмен «важным шагом к миру» и поблагодарил коллег из России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, способствовавших, по его словам, обмену, сообщает агентство Anadolu.

В рамках обмена России выдали 50 пленных, а Украине 215. Среди тех, кого получил Киев оказались командиры батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) Денис Прокопенко («Редис») и Святослав Паламара («Калина»).

Всего из плена освобождены 108 бойцов «Азова». При этом пять командиров батальона останутся на территории Турции до окончания боевых действий на Украине. Таковы условия обмена.

Ранее стало известно, что в ООН рассчитывают, что Россия и Украина договорятся об обмене пленными в формате «всех на всех», сообщил 19 сентября генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Подобный вариант он назвал «позитивной вещью». При этом он подчеркнул, что непосредственно ООН обычно не содействует подобному обмену, это является прерогативой Международного Комитета Красного Креста.