В Киеве раскрыли, когда начнутся переговоры по гарантиям безопасности Ермак: Украина начнет переговоры по гарантиям безопасности на следующей неделе

Фото: president.gov.ua

Андрей Ермак

Власти Украины рассчитывают, что переговоры с США касательно предоставления стране гарантий безопасности начнутся уже на следующей неделе, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале. По его словам, они будут действовать, пока государство не станет членом НАТО.

Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до приобретения Украиной членства в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности, — заявил Ермак.

Он уверен, что пока на Украине продолжается конфликт, а сама страна не является частью Альянса, ей необходимо заручиться надежными гарантиями на переходный период. При этом Киеву необходимы четко описанные и долговременные обязательства: по мнению Ермака, они позволят Украине одержать победу.

Речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях против РФ, уточнил глава офиса Владимира Зеленского.

Ранее он заявил, что все двусторонние договоры о гарантиях безопасности могут быть заключены до конца текущего года, а для разработки первых проектов не требуется много времени.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщал, что Киев активно готовится к заключению соответствующих договоров с партнерами. Он также выразил надежду, что «конкретные шаги» будут сделаны как можно скорее.