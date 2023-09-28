В Киеве признали, что ATACMS и Taurus не помогут в борьбе с Россией Подоляк: ракеты ATACMS и Taurus не помогут в борьбе против России

Фото: NASA/Joel Kowsky/Global Look Press

Ожидаемые Украиной поставки дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не помогут в борьбе против РФ и не компенсируют разницу в количестве российского вооружения, сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада». При этом он отметил, что на Украине налаживается производство собственных ракет.

Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации, — сказал Подоляк.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина будет использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях против гражданской инфраструктуры городов Донбасса и Крыма. До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отмечал, что ракеты ATACMS не будут применяться для нанесения ударов по территории России.

Также четыре американских сенатора потребовали от президента США Джо Байдена срочно отправить Украине ракеты ATACMS. По их мнению, это «максимизирует вероятность» успеха ее операции. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS не будут включены в новый пакет помощи Украине.