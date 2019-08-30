https://static.news.ru/photo/b9e590a0-cc09-11e9-ac3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kyivcity.gov.ua

Памятник выдающемуся авиаконструктору Игорю Сикорскому открыт в столице Украины. Монумент установлен около аэропорта Киев, который носит имя изобретателя.

Церемония была приурочена ко Дню украинской авиации, сообщает Еспресо.TV .

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, это событие — «ещё один шаг к увековечению памяти о выдающемся киевлянине». Тем не менее, напомнил автор памятника Владимир Журавель, Сикорский большую часть своей жизни жил и работал в США.

Увічнений у бронзі Ігор Сікорський тепер зустрічає киян і гостей в аеропорту, що носить його імя. pic.twitter.com/7lqVCLphRz — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 31 august 2019

Авиаконструктор в конце жизни мечтал вернуться на Украину, отметил скульптор. По его словам, памятник является своеобразной аллегорией — таким образом Сикорский, пусть и годы спустя, всё-таки вернулся на родину.

Ранее, как писал News.ru, в Донецке открыли бюст первого главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко. Церемония была приурочена к годовщине гибели политика.