Памятник выдающемуся авиаконструктору Игорю Сикорскому открыт в столице Украины. Монумент установлен около аэропорта Киев, который носит имя изобретателя.
Церемония была приурочена ко Дню украинской авиации, сообщает Еспресо.TV.
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, это событие — «ещё один шаг к увековечению памяти о выдающемся киевлянине». Тем не менее, напомнил автор памятника Владимир Журавель, Сикорский большую часть своей жизни жил и работал в США.
Авиаконструктор в конце жизни мечтал вернуться на Украину, отметил скульптор. По его словам, памятник является своеобразной аллегорией — таким образом Сикорский, пусть и годы спустя, всё-таки вернулся на родину.
Ранее, как писал News.ru, в Донецке открыли бюст первого главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко. Церемония была приурочена к годовщине гибели политика.