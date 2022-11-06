В Киеве оценили необходимость эвакуации жителей В администрации Киева не считают необходимой эвакуацию жителей

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В настоящее время нет причин для эвакуации жителей Киева, заявил директор департамента муниципальной безопасности горадминистрации Роман Ткачук. По его словам, в столице Украины все находится под контролем. Ткачук подчеркнул, что поводов говорить о чрезвычайной ситуации сейчас нет, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте горадминистрации.

Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения, — отметил он.

Система гражданской защиты, добавил Ткачук, должна быть готова к различным обстоятельствам. Речь может идти о любых ситуациях «от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры».

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что власти намерены отказаться от проведения массовых праздничных мероприятий на Новый год и Рождество. Градоначальник добавил, что решение об установке в столице новогодней елки на текущий момент не принято.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии. Кроме того, он заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».