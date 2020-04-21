В Италии за сутки зафиксировано рекордное число вылечившихся от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c8b4ccba-84bc-11ea-8aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx/Ipa/Global Look Press

437 человек скончались от коронавирусной инфекции в Италии за последние сутки. 2943 человека вылечились от COVID-19 за этот же период.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии. Общее количество жертв коронавируса в стране за всё время пандемии, таким образом, достигло 25 085.

Число излечившихся за последние сутки является рекордно высоким для Италии. Положительная динамика сохраняется второй день подряд — предыдущий рекорд был установлен 21 апреля. Также 22 апреля отмечено самое низкое за последнее время количество больных с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии — 1384. Общее число выявленных в Италии случаев инфицирования составило 187 327.

В Италии на фоне снижения темпов распространения коронавируса заговорили о возобновлении футбольного сезона. Как писал NEWS.ru, уже в мае могут состояться матчи Кубка Италии.