В Италии за сутки зафиксировано рекордное число вылечившихся от COVID-19

437 человек скончались от коронавирусной инфекции в Италии за последние сутки. 2943 человека вылечились от COVID-19 за этот же период.
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Число излечившихся за последние сутки является рекордно высоким для Италии. Положительная динамика сохраняется второй день подряд — предыдущий рекорд был установлен 21 апреля. Также 22 апреля отмечено самое низкое за последнее время количество больных с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии — 1384. Общее число выявленных в Италии случаев инфицирования составило 187 327.
В Италии на фоне снижения темпов распространения коронавируса заговорили о возобновлении футбольного сезона. Как писал NEWS.ru, уже в мае могут состояться матчи Кубка Италии.
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