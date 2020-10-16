В Италии за сутки коронавирусом заразились более 10 тысяч человек

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Ситуация с распространением COVID-19 на европейской территории сейчас является очень серьёзной. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

В ходе пресс-конференции после саммита глав государств ЕС он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Европе стала беспрецедентной. Именно из-за этого власти считают, что в области координации между странами, входящими...