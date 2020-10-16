В Италии за сутки коронавирусом заразились более 10 тысяч человек

За прошедшие сутки в Италии коронавирус выявили у 10 010 человек, скончались от последствий инфекции 55 пациентов. Наибольшее число заболевших фиксируется в Ломбардии и Кампании.
На протяжении недели суточный прирост новых случаев увеличивается на 1–1,5 тысячи, растёт и процент положительных результатов по отношению к числу проделанных анализов, — цитирует ТАСС сообщение Минздрава страны.
Уточняется, что новые заражённые были выявлены на основании 150 тыс. проведённых тестов.
Общее число заболевших коронавирусом в Италии достигло 391 611 человек, вылечились — 247 872 итальянца, умерли от инфекции — 36 427.
Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус выявили у 15 150 жителей 85 российских регионов. Всего число заражённых COVID-19 в РФ увеличилось до 1 369 313 человек. За время пандемии от коронавируса вылечились 1 056 582 жителя РФ (+8485 за сутки), скончались от инфекции 23 723 человека (+232 за сутки).
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