В Италии выявили наименьшее с середины марта число смертей от коронавируса

Медики в Италии зафиксировали за сутки 260 случаев смерти пациентов от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в управлении гражданской обороны страны.
Это наилучший показатель с середины марта: с тех пор ежедневно в стране умирало свыше 300 человек с коронавирусом,
Общее число заразившихся в стране — 197 675 человек, на 2324 больше, чем по состоянию на вечер 25 апреля. Число умерших за всё время распространения коронавируса в Италии — 26 644 человека.
В настоящее время COVID-19 ещё болеют более 106 тысяч жителей Италии.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии анонсировали поэтапное восстановление туристической отрасли. Уже с мая начнётся продажа путёвок, причём отдыхающим
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.
В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 заболевших (+2971 за последние сутки), 3175 выздоровели, 404 умерли.
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