В Италии признали право РФ наносить удары по НАТО после слов Столтенберга Политолог Орсини: Россия имеет право бить по украинскому тылу в странах НАТО

Россия будет иметь право наносить удары по территории стран НАТО, если Украина получит разрешение бить западным оружием вглубь РФ, заявил в статье для IL Fatto Quotidiano итальянский политолог Алессандро Орсини. Комментируя слова генсека Альянса Йенса Столтенберга, он обратил внимание, что Россия в СВО использует свое оружие, а украинцы — то, что поступает от Запада.

Если Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то (президент России Владимир. — NEWS.ru) Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории, — пишет эксперт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Несмотря на то, что напряженность вокруг украинского конфликта постоянно растет, о прямом участии НАТО в нем говорить, действительно, не приходится, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин. При этом он считает, что Альянс продолжит поддерживать Киев иными способами.