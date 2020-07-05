В Италии признали ошибку в лечении пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/904d3ce0-bec3-11ea-b5ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянские вирусологи обнаружили два разных штамма COVID-19 на севере Италии, в области Ломбардия, которая стала эпицентром локальной вспышки вызываемого им заболевания. Также им удалось выяснить, что распространение инфекции в стране началось раньше, чем предполагалось, а при лечении пациентов нужно было выбрать другой метод.

Штамм, выделенный в зоне Бергамо, одном из самых пострадавших от инфекции городов, отличается по генетической последовательности и ряду характеристик от штамма, который вызвал вспышку в районе Лоди и Кремоны, передаёт агентство ANSA.

По словам директора отделения вирусологии больницы «Сан-Маттео» в Павии Фаусто Балданти, в районе Кодоньо, первом городе, объявленном «красной зоной» после выявления первого пациента с коронавирусом в местной больнице 21 февраля, проведённые исследования указывают, что вирус уже был распространён в середине января.

Это удалось выяснить благодаря обнаружению антител у некоторых людей, которые возникли уже в начале 2020 года, — пояснил специалист.

Заведующий отделением инфекционных заболеваний той же больницы Раффаэле Бруно добавил, что уже после поступления первых пациентов стало ясно, что терапия, предлагаемая в китайской Ухани, где вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года, не соответствовала необходимому лечению. Эксперт считает, что антивирусных препаратов нужно было использовать плазму излечившихся пациентов. Тогда уровень смертности удалось бы сократить с 15 до 6%, уточняет ТАСС.

Издание отмечает, что в Кодоньо антитела к коронавирусу были выявлены у 23% населения, прошедшего серологический анализ в соответствии с выборкой. Тогда как в провинции Бергамо этот показатель достигает 57%. Такая разница может объясняться тем, что Кодоньо и ещё десять населённых пунктов вокруг Лоди были взяты в «красную зону», а в Бергамо карантин ввели одновременно с общенациональным почти на две недели позднее.

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России с момента регистрации первых заразившихся выявлено более 100 штаммов коронавируса.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о невысокой изменчивости COVID-19. Тогда она заявила, что описаны только несколько десятков мутаций. Такое их количество Попова назвала «нормальным» для любого микроорганизма.

Между тем учёные из США выявили шесть основных групп коронавируса, которые в настоящее время циркулируют в мире. С начала эпидемии геном вируса мутировал настолько, что сейчас можно выявить все его разновидности и отследить их. Определение клональных групп нужно для того, чтобы предугадать дальнейшее распространение инфекции и возможные мутации, писал NEWS.ru.