В Италии подсчитали число заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки

https://static.news.ru/photo/9071579e-8a3c-11ea-8a75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foto Ã‚Â©Sergio Agazzi/Global Look Press

Департамент гражданской защиты Италии подсчитал число заразившихся коронавирусом граждан за прошедшие сутки. Их оказалось 2 086 человек.

По данным ведомства, за 24 часа от инфекции скончались 323 человека — это на 59 меньше, чем днём ранее. Общее число жертв достигло 27 682 человек. Правительство страны намерено постепенно ослаблять ограничения, которые были введены 10 марта.

По словам премьер-министра Джузеппе Конте, 4 мая будет возобновлена работа производственных предприятий, 18 мая — откроются магазины, а 1 июня — начнут работать рестораны.

Как информировал NEWS.ru, итальянское посольство опровергло закрытие границ до конца года. По словам представителей дипведомства, решение будет зависеть от «развития эпидемической ситуации и решений отдельных государств».