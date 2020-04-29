В Италии подсчитали число заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки

Департамент гражданской защиты Италии подсчитал число заразившихся коронавирусом граждан за прошедшие сутки. Их оказалось 2 086 человек.
По данным ведомства, за 24 часа от инфекции скончались 323 человека — это на 59 меньше, чем днём ранее. Общее число жертв достигло 27 682 человек. Правительство страны намерено постепенно ослаблять ограничения, которые были введены 10 марта.
По словам премьер-министра Джузеппе Конте, 4 мая будет возобновлена работа производственных предприятий, 18 мая — откроются магазины, а 1 июня — начнут работать рестораны.
Как информировал NEWS.ru, итальянское посольство опровергло закрытие границ до конца года. По словам представителей дипведомства, решение будет зависеть от «развития эпидемической ситуации и решений отдельных государств».
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