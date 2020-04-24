В Италии от коронавируса излечились свыше 60 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/65e83326-864a-11ea-9e1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta / Ipa/Global Look Press

Почти 60,5 тысячи пациентов, инфицированных коронавирусом, справились с инфекцией в Италии. Только за последние сутки число людей, победивших болезнь, выросло в стране на 2922.

Общее число умерших от последствий коронавирусной инфекции в Италии достигло почти 26 тысяч человек. За последние сутки скончались 420 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление местного Департамента гражданской защиты.

Уточняется, что общее число инфицированных с начала пандемии в Италии достигло 192 994 при суточном приросте в 3021.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии в конце этой недели расскажут о планах постепенного ослабления карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, связанные с режимом чрезвычайной ситуации ограничения начнут снимать с 4 мая, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте. Он пояснил, что власти намерены действовать на основе национального плана, учитывающего территориальные особенности.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.