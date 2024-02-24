В Италии назвали неожиданного виновника нападения ХАМАС Премьер Италии: в атаке ХАМАС на Израиль виновата Россия

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Россия виновата в том, что сторонники движения ХАМАС напали на Израиль. По ее словам, начало специальной военной операции на Украине стало «зеленым» сигналом для атаки на Израиль, рассказала политик в интервью газете Il Giornale.

Я думаю, что если бы Россия не вторглась на Украину, то, по всей вероятности, ХАМАС не предприняло бы такого нападения на Израиль, — заявила она.

По мнению Мелони, начало СВО стало серьезным нарушением международной системы, которое «неизбежно» привело бы к подобным событиям в других частях мира. Политик также констатировала, что важную роль в этом сыграл факт несоблюдения правил со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН. Подводя итог, Мелони выразила уверенность, что новые конфликты будут вспыхивать до тех пор, пока «на Украине не будет восстановлена международная законность».

Ранее министр Израиля по делам женщин Мэй Голан заявила, что гордится руинами Газы. По ее словам, даже через 80 лет каждый ребенок будет рассказывать внукам о том, что сделали евреи.