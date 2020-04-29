В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/f9f97538-8ac4-11ea-8267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Глава департамента инфекционных заболеваний в Высшем институте здоровья, научный советник правительства Италии Джованни Рецца сообщил, что социальное дистанцирование, широкое тестирование, подавление новых очагов инфекции и внедрение новых методов лечения позволит избежать второй волны инфицирования коронавирусом после отмены карантинных мер. При этом он подчеркнул, что режим жёсткой изоляции не может длиться более двух месяцев, иначе вместо вируса властям придётся столкнуться с бедностью населения.

Власти должны уделить особое внимание контролю за передвижением граждан внутри страны, чтобы свести к минимуму риски передачи вируса с севера на юг страны, — сказал в интервью РБК Рецца.

Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом к коронавирусу в стране ниже 10%, что несёт большой риск возникновения второй волны пандемии.

Нам придётся жить с вирусом и научиться его уважать: это очень опасный парень, — отметил инфекционист.

Как писал NEWS.ru, решения о смягчении ограничений во время пандемии будут очень сложными из-за высокого риска второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин поручил к 5 мая подготовить «прикидки» о поэтапной отмене ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. Это потребует от ответственных лиц взвешенных и согласованных со специалистами действий. Поэтапность — самое сложное решение для всех стран, она для всех разная: кто-то идёт более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно, сказал представитель Кремля.