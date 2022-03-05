В Италии арестовали недвижимость журналиста Соловьёва и бизнесмена Усманова

Сотрудники Финансовой гвардии Италии арестовали недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьёва, попавших в санкционные списки ЕС. Как сообщила газета La Repubblica, речь идёт о двух виллах Соловьёва на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии.

Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость Алишера Усманова и Владимира Соловьёва. Они попали в санкционные списки Евросоюза в связи с событиями на Украине, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что власти Италии приступили к процедуре заморозки €140 млн активов российских олигархов. Уже известно, что санкции коснутся яхт основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и владельца Volga Group Геннадия Тимченко.

Как сообщалось, российские миллиардеры Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко включены в санкционный список Евросоюза, принятый в связи с событиями на Украине. Накануне яхта «Леди М» Мордашова была задержана в порту Империи, а яхта «Лена» Тимченко — в Сан-Ремо.

3 марта власти ФРГ конфисковали 156-метровую яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. По информации издания, яхта была конфискована в городе Гамбург на севере Германии.