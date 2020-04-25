В Испании за сутки умерли 378 человек от коронавируса

В Испании за минувшие сутки скончались 378 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это на 11 больше, чем днём ранее.
Всего в стране зарегистрировано 22 902 летальных исхода от коронавируса. Также за последние сутки было выявлено 2 944 новых случая заражения. Количество подтверждённых диагнозов COVID-19 достигло 223 759,
Ранее учёные из Испании опубликовали новое исследование, которое уже назвали сенсацией. По словам специалистов, коронавирус циркулировал по стране ещё в феврале. COVID-19 мог попасть в Испанию пятнадцатью путями. В частности, благодаря контактам с КНР и европейскими странами, писал NEWS.ru.
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