Испанский вуз пообещал бороться с русофобией и платить бедным россиянам

Испанский университет Кадиса предложил выплаты нуждающимся россиянам. Руководство учебного заведения также пообещало бороться с русофобией.

Руководство университетского центра по Восточной Европе и Центральной Азии (CUNEAC) провело специальную встречу для учащихся из России и Белоруссии. По итогам встречи студентам из этих стран разослали специальное письмо, в котором представители университета пообещали вести борьбу с русофобией.

Наш университет никого не отчисляет из-за их национальности и гражданства. Санкции, наложенные на Россию и Белоруссию влияют на страну, но никоим образом не должны отражаться на вашем пребывании в университете Кадиса. Вы являетесь нашими студентами, и как было сказано нашим проректором, если у вас появляется какая-либо проблема, экономическая или связанная с русофобией, вы можете обратиться в университет, — сказано в тексте письма.

Руководство обещает быстро разбирать каждый случай в индивидуальном порядке специальной комиссией. Для тех, кому нужна материальная помощь, проректор пообещал предоставить деньги, если власти РФ и Беларуси не смогут поддержать студентов.

Ранее Минобрнауки РФ заявило, что россияне смогут бесплатно доучиться в отечественных вузах. Им предложили поступить в престижные заведения, такие как Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт, Московский инженерно-физический институт и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие.