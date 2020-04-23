В Испании от COVID-19 излечилась пережившая «испанку» 106-летняя женщина

https://static.news.ru/photo/257abf70-8613-11ea-9e96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ramon Costa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительница автономного сообщества Андалусия на юге Испании Ана дель Валье, пережившая в 1918 году пандемию испанского гриппа, в 106 лет заразилась коронавирусом и несколько дней назад выздоровела.

По словам невестки женщины Паки Санчес, её свекрови было семь лет, когда она заразилась «испанкой». Инфекцию в дом принесла сестра, которую отправили за молоком для всей семьи, а позднее нашли под деревом с очень высокой температурой, передаёт газета Malaga Hoy.

Уточняется, что с 2012 года Ана дель Валье живёт в доме престарелых, где её часто навещали родственники. С 9 марта визиты были запрещены из-за выявления в учреждении первого случая COVID-19. А 20 марта стало известно, что женщина тоже заразилась. Её перевели в больницу.

В октябре долгожительница собирается отменить свой 107-й день рождения.

Ранее NEWS.ru писал, что в британском Бирмингеме из госпиталя выписали 106-летнюю женщину, которая оправилась после заражения коронавирусом. Конни Титчен считают самым пожилым в Великобритании человеком, которому удалось излечиться от COVID-19. В декабре 2019 года пациентка перенесла операцию на тазобедренном суставе, а в середине марта её госпитализировали с подозрением на пневмонию. Анализ на коронавирус, взятый у Титчен, показал положительный результат.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.