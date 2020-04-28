В Испании не исключили влияние климата на темпы распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/47f87d98-8952-11ea-b52a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

В испанском Минздраве отметили, что теория о влиянии климатических условий на снижение темпов распространения коронавируса начинает подкрепляться фактами.

Об этом заявил директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон. По его словам, специалисты не смогут подтвердить правильность этой теории, пока не появится информация о развитии ситуации с заболеванием в других странах со схожим или отличным от испанского климатом, передаёт ТАСС.

Существуют некоторые метеорологические аспекты, которые, по-видимому, указывают на то, что в районах с определенными климатологическими характеристиками передача может быть ниже, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что прогнозы говорят о том, что предстоящее лето может быть аномально жарким. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.