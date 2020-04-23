В Испании коронавирус убил за сутки 440 человек

https://static.news.ru/photo/aba5613e-8548-11ea-b44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Global Look Press

Число жертв коронавируса в Испании за минувшие сутки выросло на 440, а инфицированных — на 4635. Об этом 23 апреля сообщили в Минздраве королевства.

Всего с начала распространения инфекции в стране зафиксированы 213 024 случая заражения, 22 157 человек умерли, 89 250 пациентов выздоровели.

В ведомстве подчеркнули, что антирекорд в Испании зафиксирован 1 апреля — тогда жертвами COVID-19 стали 950 пациентов, уточняет ТАСС.

Ранее испанская крайне правая партия «Вокс» заявила, что подаст иск против председателя правительства страны Педро Санчеса из-за недовольства тем, каким образом кабинет министров пытается урегулировать кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.