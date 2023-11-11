В Исландии объявили режим ЧС из-за вулкана

Фото: Raul Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полуостров Рейкьянес

Власти Исландии объявили режим чрезвычайной ситуации после серии мощных землетрясений на юго-западном полуострове Рейкьянес, сообщает The Guardian со ссылкой на местный департамент гражданской защиты и управления ЧС. По его информации, существует серьезная угроза извержения вулкана.

Начальник национальной полиции <...> объявляет чрезвычайное положение гражданской обороны в связи с сильным землетрясением (активностью) в Сундхнюкагигаре, к северу от Гриндавика, — сказано в сообщении.

Жителей Исландии предупредили, что новые землетрясения могут быть сильнее предыдущих, что и спровоцирует извержение. По данным местного метеорологического бюро, это может произойти в ближайшие несколько дней.

С конца октября на полуострове Рейкьянес было зафиксировано 24 тысячи подземных толчков. Как объяснили специалисты, магма скопилась под землей на глубине около 5 км, если она начнет подниматься выше, это приведет к извержению вулкана.

Тем временем жителей Камчатки предупредили о пеплопаде от вулкана Шивелуч, который возникнет из-за усиливающего ветра. Пепловый шлейф распространяется в сторону поселка Усть-Камчатск и села Крутоберегово.