В Горловке бойцы ВСУ обстреляли химзавод «Стирол» Мэр Горловки Приходько: украинские военные обстреляли химзавод «Стирол»

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

архивное фото

Химический завод «Стирол» в Калининском районе Горловки подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки загорелась трансформаторная подстанция 110 кВт. Также огонь распространился на территорию ГП «Трансаммиак» — там горит кровля здания.

По уточненным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ на территории ГП «Стирол» горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП «Трансаммиак» горит кровля здания, — рассказал Приходько.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. О жертвах информации не поступало.

В последний раз об обстрелах химзавода «Стирол» сообщалось 12 августа. По оценкам представительства ДНР в СЦКК, ВСУ за пять минут выпустили по городу 27 снарядов калибра 152 миллиметра, в результате чего на территории предприятия произошло возгорание.

Ранее СК России сообщил о расследовании новых преступлений Киева в ДНР и на Украине. Следствие рассмотрит несколько эпизодов размещения военной техники ВСУ в школах и учебных учреждениях в Харьковской и Днепропетровской областях, а также минирование водонапорной башни в Новомихайловке в ДНР. Дополнительно будут расследованы факты гибели мирной жительницы и ранения двух детей в результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке.