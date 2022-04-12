В ФРГ заявили о невозможности нормализации отношений с Россией при Путине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на брифинге в Варшаве заявил, что нормализация отношений между ФРГ и Россией, пока у власти находится Владимир Путин, невозможна, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. Президент ФРГ также призвал расследовать военные преступления на Украине, которые, по утверждениям Киева и западных стран, совершили российские военные.

Возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно, — сказал Штайнмайер.

Он призвал задокументировать и начать расследование «российских военных преступлений на Украине». Он подчеркнул, что причастные к таким преступлениям и те, кто «нёс политическую ответственность, должны быть призваны к ответу».

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. Российская сторона категорически отрицает все обвинения. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения, которые российская сторона получила в своё распоряжение, оказались результатом «организованной фальсификации». Представитель Кремля заверил, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.

8 апреля в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что украинские военнослужащие ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где проходила эвакуация местного населения. В результате атаки погибло более 50 мирных жителей. Киев заявил, что к этой атаке причастны ВС РФ. Российская сторона полностью отрицает свою вину. В штабе подчеркнули, что этот ракетный комплекс не состоит на вооружении России, Донецкой и Луганской народных республик, а активно используется ВСУ.