В Германии Шольцу предрекли «историческое фиаско» N-TV: Шольца и СДПГ ожидает историческое фиаско на выборах в Баварии и Гессене

Фото: Chris Emil Janafaen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и его Социал-демократической партии (СДПГ) грозит историческое фиаско на выборах в двух важных регионах Германии, сообщает телеканал N-TV. Выборы состоятся 8 октября в федеральных землях Бавария и Гессен, население которых составляет 19 миллионов человек.

Телеканал отмечает, что опросы предсказывают «двойное фиаско» и «настоящий разгром» для СДПГ, а в партии канцлера, «скорее всего, будет пожар». В Баварии партии Шольца прогнозируют пятое место, а в Гессене — четвертое.

Для Олафа Шольца воскресный вечер, скорее всего, станет худшим моментом в его канцлерстве. Крах СДПГ на выборах напрямую отражается на результатах опросов о канцлере и его «светофорном» правительстве, — подчеркивается в публикации.

Телеканал предполагает, что окончание выборов станет для Олафа Шольца началом борьбы за выживание. При этом «его канцлерство определенно закончится в 2025 году», говорится в статье.

Ранее Олаф Шольц заявил, что в ФРГ стремится слишком большое количество беженцев. Он отметил, что так более не может продолжаться, и уточнил, что почти все прибывающие в Германию беженцы ранее побывали хотя бы в одной из стран Евросоюза. Шольц добавил, что Берлин ввел дополнительные меры по охране границ с Австрией и достиг договоренностей о совместном контроле границ с Чехией и Швейцарией.