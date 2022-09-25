В Германии прошла акция в поддержку запуска «Северного потока — 2» В Германии 3,5 тысячи человек стали участниками акции в поддержку запуска «Северного потока — 2»

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

демонстранты с транспарантом с надписью «Введите в эксплуатацию «Северный поток — 2»

В немецкой общине Лубмин ФРГ прошла акция в поддержку запуска газопровода «Северный поток — 2», в которой приняли участие около 3500 человек, сообщает радиостанция NDR. Отмечается, что протестующие также требовали отменить антироссийские санкции.

Демонстрация проходила под лозунгом: «Чтобы у нашей Родины было будущее — откройте, наконец, «Северный поток — 2». Ее участники выразили надежду, что если трубопровод заработает, то цены на энергоносители снизятся, и немцы смогут вновь пользоваться дешевым российским газом.

По данным радиостанции, некоторые демонстранты требовали отставку федерального правительства. Также среди участников акции можно было заметить тех, кто принес с собой российские флаги. По данным местной полиции, протесты прошли мирно. Но, как отмечает радиостанция, без конфликтов не обошлось — четыре человека выстроились перед сценой с украинскими флагами и «дело чуть не дошло до насилия».

В Лубмине находится точка выхода на берег газопровода «Северный поток».

Ранее премьер Саксонии и представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер заявил, что Германия не может полностью отказаться от российского газа. И в случае нормализации ситуации на Украине стране нужно будет восстановить сотрудничество с Россией, добавил он.