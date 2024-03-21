В Германии предупредили об угрозе войны с Россией из-за ракет Taurus Compact: отправка ракет Taurus на Украину приведет к войне между Россией и ФРГ

Отправка немецких крылатых ракет Taurus на Украину потребует размещения солдат ФРГ на ее территории, поделился мнением с корреспондентом издания Compact немецкий генерал Люфтваффе в отставке Харальд Куят. Автор статьи считает, что это приведет к прямому военному столкновению между Россией и Германией.

Использование Taurus потребует значительного участия Германии и размещения немецких солдат, поскольку украинская армия сейчас не способна даже управлять и программировать эту систему, — сказал Куят.

Отставной офицер считает, что Германии не стоит передавать Украине подобное оружие. По его словам, неизвестно, как Киев решит ими распорядиться.

В свою очередь автор статьи напомнил об утечке разговора двух немецких офицеров о возможности удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. По его мнению, этот факт может обострить ситуацию на Украине и сделать целью ответных ударов России объекты на территории Германии.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее обратила внимание, что Россия продемонстрировала свою готовность начать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, некоторые страны отказались от снабжения Киева оружием, осознав, что это лишь затягивает боевые действия.