На автобанах в Германии могут ограничить скорость из-за России На автобанах в Германии могут ограничить скорость в целях экономии бензина

Фото Rolf Poss via www.imago-images.d/www.imago-images.de/Global Look Press

В Германия необходимо ввести ограничение скорости на автобанах, чтобы сократить потребление бензина, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью изданию Spiegel. Он отметил, что такое решение будет «крошечным компромиссом по сравнению со страданиями народа Украины». Ранее лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках нового пакета санкций.

Германия теперь должна ввести ограничение скорости. Это не означало бы больших изменений в повседневной жизни людей. Мы находимся в военном времени, в энергетическом кризисе, и нам лучше подготовиться к еще более трудным временам. А сбросить скорость на несколько километров в час — это крошечный компромисс по сравнению со страданиями народа Украины, — сказал Бироль.

Ранее основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари заявила, что дорогостоящие и судорожные попытки Евросоюза заменить российские энергоресурсы альтернативными поставками вызывают болезненные перебои на мировом рынке и способствуют росту инфляции. По её словам, ЕС принял подход к санкциям по формуле «действуй сейчас — думай потом», что стало весьма большим заблуждением.

Ранее лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках нового пакета санкций. Новые ограничения затронут две трети объёма нефти, которая поставляется из России. Других деталей европейского эмбарго глава Евросовета Шарль Мишель не назвал. При этом он добавил, что по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе согласованы другие меры шестого санкционного пакета. Так, в частности, вводятся индивидуальные санкции и запрет на вещание в ЕС трёх российских телеканалов.