https://static.news.ru/photo/11d4db2c-1ce1-11ea-bec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

14-летний житель немецкого города Герден угнал машину своей бабушки ради поездки к любимой девушке. Подросток уехал посреди ночи, пока родственники мирно спали.

Он проехал по автобану около 260 км, после чего остановился на заправке. При оплате им топлива сотрудники АЗС заподозрили неладное и обратились в полицию, пишет Bild.

Er wollte seine Freundin besuchen! - Junge (14) fährt 260 Kilometer über Autobahn https://t.co/7G4VjW7T9l — BILD News (@BILD_News) December 12, 2019

На место прибыли патрульные дорожной полиции города Бад-Херсфельд и взяли несовершеннолетнего под стражу. Подросток заявил им, что ехал на свидание к девушке. Против него завели дело, в том числе за вождение без прав.

Ранее восьмилетний житель ФРГ решил прокатиться по автобану без родителей. Ребёнок выехал из дома на машине с автоматической коробкой передач и разогнался на трассе до скорости 140 км/час. Поняв, что уже не может уверенно удерживать автомобиль на дороге, он включил аварийку и решил припарковаться. Школьник также не забыл выставить рядом с авто предупредительный знак, писал NEWS.ru. Мама мальчика рассказала, что сын регулярно посещает картинг, катается на аттракционе с машинками и ездит за рулём родительского автомобиля по частной территории.