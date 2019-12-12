На место прибыли патрульные дорожной полиции города Бад-Херсфельд и взяли несовершеннолетнего под стражу. Подросток заявил им, что ехал на свидание к девушке. Против него завели дело, в том числе за вождение без прав.
Ранее восьмилетний житель ФРГ решил прокатиться по автобану без родителей. Ребёнок выехал из дома на машине с автоматической коробкой передач и разогнался на трассе до скорости 140 км/час. Поняв, что уже не может уверенно удерживать автомобиль на дороге, он включил аварийку и решил припарковаться. Школьник также не забыл выставить рядом с авто предупредительный знак, писал NEWS.ru. Мама мальчика рассказала, что сын регулярно посещает картинг, катается на аттракционе с машинками и ездит за рулём родительского автомобиля по частной территории.