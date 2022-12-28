Во Франции по запросу киевских властей задержали украинского олигарха Константина Жеваго, заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян. В эфире национального телемарафона «Единые новости» она добавила, что началась подготовка экстрадиции миллиардера.
По запросу следователей удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Он является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции, — рассказала Сапьян.
Согласно рейтингу Forbes Real-Time, состояние олигарха оценивается в $1,3 млрд. Он занимает третье место в списке богатейших украинцев
Ранее украинские власти решили национализировать компании «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич» и «АвтоКрАЗ». Принудительное отчуждение акций предприятий в пользу государства произошло 6 ноября. Решение приняли представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Украинский олигарх Игорь Коломойский был шокирован национализацией своих пакетов акций в «Укрнафте» и «Укртатнафте». В окружении миллиардера заявили, что не знают мотивов и юридического обоснования такого решения властей. По неофициальным данным, решение об отчуждении акций было принято на заседании ставки верховного главнокомандующего.