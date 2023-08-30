В ФРГ обеспокоились из-за танков, уничтоженных на Украине Депутат бундестага Янич призвал выяснить, сколько Leopard уничтожили на Украине

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

В Германии обеспокоились из-за уничтоженных на Украине в ходе боевых действий танках Leopard, которые были поставлены Западом. Депутат бундестага Штеффен Янич обратился к правительству ФРГ и призвал выяснить, сколько боевых машин не подлежат восстановлению, сообщает Lenta.ru.

Сколько основных боевых танков, поставленных федеральным правительством Германии на Украину, на сегодняшний день, по сведениям федерального правительства, было уничтожено или повреждено без возможности восстановления? — говорится в обращении.

Парламентский статс-секретарь федерального Министерства обороны Германии Симтье Меллер ответила на запрос Янича. Она отметила, что Киев не предоставляет правительству ФРГ такие данные. Статс-секретарь подчеркнула, что Украина строго ограничила доступ к подобной информации. Меллер уточнила, что танки использовались в соответствии с требованиями ВСУ.

Украина строго ограничивает доступ к информации об использовании своих вооруженных сил, конкретных боевых действиях и их возможных потерях. Вооруженные силы Украины не отчитываются перед бундесвером за нанесенный ущерб, — заключила статс-секретарь

Издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten ранее сообщило, что потери украинской армии на фронте нанесли удар по репутации немецкого концерна Rheinmetall, который производит танки Leopard 2. Сообщения с поля боя производят негативное впечатление о производителе, говорится в публикации.