В ФРГ назвали российские удары по объектам на Украине затравкой на 2024 год Welt: российские удары по объектам на Украине являются затравкой на 2024 год

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские удары по объектам на территории Украины являются лишь затравкой на 2024 год, заявил военный эксперт Карло Масала в эфире немецкого канала Welt. По его словам, по ним также можно понять, что ждет ВСУ в следующем году.

Это (российские удары. — NEWS.ru) только начало, затравка перед тем, что мы можем ожидать в следующем году, — заявил Масала.

По словам эксперта, заявление Украины о том, что Россия использовала весь свой арсенал, не соответствуют действительности. Масала уверен, что РФ удалось увеличить производство ракет в несколько раз.

Военэксперт также предположил, что следующий год может оказаться для Украины решающим. По его словам, западные партнеры могут отречься от Киева и тогда он будет вынужден обеспечивать себя сам. Вынужденное положение Украины покажет, сможет ли она удержать свои позиции самостоятельно, добавил он.

Ранее вице-маршал авиации Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации. По его словам, год, начавшийся с оптимизма, завершается для Киева довольно печально — на поле боя Вооруженные силы Украины терпят крах, а западная поддержка иссякает.