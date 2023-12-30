Российские удары по объектам на территории Украины являются лишь затравкой на 2024 год, заявил военный эксперт Карло Масала в эфире немецкого канала Welt. По его словам, по ним также можно понять, что ждет ВСУ в следующем году.
Это (российские удары. — NEWS.ru) только начало, затравка перед тем, что мы можем ожидать в следующем году, — заявил Масала.
По словам эксперта, заявление Украины о том, что Россия использовала весь свой арсенал, не соответствуют действительности. Масала уверен, что РФ удалось увеличить производство ракет в несколько раз.
Военэксперт также предположил, что следующий год может оказаться для Украины решающим. По его словам, западные партнеры могут отречься от Киева и тогда он будет вынужден обеспечивать себя сам. Вынужденное положение Украины покажет, сможет ли она удержать свои позиции самостоятельно, добавил он.
Ранее вице-маршал авиации Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации. По его словам, год, начавшийся с оптимизма, завершается для Киева довольно печально — на поле боя Вооруженные силы Украины терпят крах, а западная поддержка иссякает.