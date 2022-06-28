В ФРГ крупнейший в мире химкомплекс BASF может закрыться из-за газа

Крупнейший в мире химический комплекс BASF может закрыться из-за нехватки российского газа в Германии. Такой вариант допустило руководство концерна, сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, именно химические предприятия по сравнению с другими больше всего зависят от газа. Примерно 60% газа, потребляемого BASF, используется для производства электроэнергии и пара, а остальные объёмы становятся сырьём для производства химической продукции, включая аммиак и ацетилен.

Аналитики считают, что закрытие концерна негативно скажется на мировом продовольственном кризисе из-за сокращения производства аммиака, который является ключевым ингредиентом удобрений. Также это отразится и на других секторах экономики, так как концерн — одно из первых звеньев большинства промышленных цепочек поставок.

Главный экономист BASF Петер Вестерхайде считает, что работу предприятия можно будет сохранить, если снизить нагрузку и использовать альтернативные источники питания и если обеспечить предприятие газом хотя бы наполовину от его максимальных потребностей.

Остановить производство было бы колоссальной задачей. Мы никогда раньше не сталкивались с такой ситуацией. Трудно представить, — цитирует газета экономиста.

Представитель концерна добавил, что на безопасное закрытие заводов нужно будет время, так как немедленная остановка предприятия нанесёт ему урон и подорвёт безопасность.

Это чрезвычайный сценарий, которого мы очень хотели бы избежать, — подытожил главный экономист.

Концерн BASF находится в Людвигсхафене, он состоит из 200 заводов. На него приходится 4% всего поставляемого Германии газа.

Ранее сообщалось, что прекращение поставок российского газа в Германию нанесёт долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны. В этой связи Берлин уже сейчас начал готовить население и бизнес к грядущим «трудным временам».