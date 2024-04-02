В финском городе Вантаа произошла стрельба в школе Три человека пострадали при стрельбе в школе в финском городе Вантаа

В финском городе Вантаа в школе произошла стрельба, сообщила местная полиция. Есть пострадавшие.

Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошел инцидент со стрельбой. Полиция получила вызов на место происшествия примерно в 09:08, — сказано в пресс-релизе полиции.

В правоохранительных органах попросили людей держаться подальше от района происшествия и не выходить из дома. Через час после начала стрельбы в полиции заявили о пострадавших. Подозреваемого задержали, начато расследование.

Все участники перестрелки — несовершеннолетние. По последним данным полиции, пострадали трое, — уточнили в полиции.

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