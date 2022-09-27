В Финляндии предложили построить забор на границе с Россией Пограничники Финляндии предложили установить на границе с Россией забор

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Поставить забор в юго-восточной части границы с Россией предложили в пограничной службе Финляндии. Об этом сообщает издание Demokraatti со ссылкой на информацию. ведомства. Такая идея возникла у финских служб в связи с изменением обстановки с безопасностью в стране.

По информации издания, предполагается оградить порядка 10-20% государственной границы — отрезок протяженностью 1,3 тысячи километров. Таким образом, длина забора составит от 130 до 260 километров. По мнению финской стороны, конструкция сможет простоять около 50 лет.

Ранее сообщалось, что въезд в Финляндию и выдача виз гражданам России будут существенно ограничены. Принципиальное решение было принято на совместном заседании президента страны Саули Ниинисте и комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности, следует из сообщения канцелярии главы государства. Дата вступления рестрикций в силу не указывается.

Перед этим Финляндия предложила Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. В Хельсинки считают важным пойти на подобные меры для укрепления единства Евросоюза.