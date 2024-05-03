В Финляндии предложили отрезать Калининград от России Финский политик Мики Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду

Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

Финский политик Мики Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду, об этом он написал на своей странице в Twitter (X). По его словам, помехи в GPS, которые наблюдаются в Европе в последние месяцы, исходят из российского города, граничащего с Литвой и Польшей.

Если Россия мешает в авиаперелетах, почему бы не запретить или не ужесточить доступ России в Калининград? — написал он.

В конце апреля самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS. Борту пришлось вернуться в аэропорт вылета.

За месяц до этого из-за сбоя в работе системы GPS над территорией Польши «потерялся» самолет британских ВВС, на борту которого находился министр обороны королевства Грант Шаппс. В беседе со СМИ источники в авиаотрасли заявили, что Россия причастна к кибератакам, создающим помехи для систем геолокации.

В свою очередь первый зампред комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев отметил, что западные СМИ переложили на Россию ответственность за сбои GPS при пролете самолета британских ВВС близ Калининградской области. По его словам, в этих обвинениях нет ничего нового. В инциденте с самолетом, на борту которого находился министр обороны Британии, виноваты скорее военные этого королевства, заключил политик.