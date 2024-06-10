Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны Финляндии заявило, что российский самолет мог нарушить воздушное пространство страны в Финском заливе. По данным ведомства, это произошло утром 10 июня. В министерстве считают, что самолет ВКС РФ находился в воздушном пространстве страны около двух минут. В связи с произошедшим начато расследование. Минобороны России не комментировало эти сведения.

Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе <...> Мы серьезно относимся к подозрению в нарушении территориальных границ, и расследование было начато немедленно, — говорится в сообщении.

Ранее помощник начальника штаба 10-й армии ВС США Розанна Клементе заявила, что российские самолеты А-50У, Ил-76, Су-34 и Су-35, сбитые в воздушном пространстве над РФ, были поражены переданным ВСУ американским зенитным ракетным комплексом Patriot. Выступая на конференции Fires Symposium 2024, полковник отметила, что расчеты Patriot проходили подготовку иностранными инструкторами на территории Германии.

Клементе уточнила, что украинских бойцов готовили для дальнейшего включения западных систем в противовоздушную оборону Киева, однако после обучения командование ВСУ решило отправить их в Харьковскую область.