В Финляндии, Норвегии и Швеции начинаются крупнейшие в Европе учения ВВС ВВС Финляндии, Норвегии и Швеции с 29 мая по 9 июня проведут крупнейшие в Европе учения

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ВВС Финляндии, Норвегии и Швеции начинают крупнейшие в Европе учения Arctic Challenge 2023, которые пройдут 29 мая по 9 июня. Участие в них примут около 3 тысяч военных и 150 воздушных судов из вооруженных сил 14 стран, сообщают финские военно-воздушные силы.

Эти маневры, которые проводятся раз в два года начиная с 2013 года, в этот раз организованы финскими ВВС. Они отвечают за планирование и координацию мероприятий. Участие в учениях, кроме стран-организаторов, примут представители Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Канады, Франции, Германии, Швейцарии, Дании, Чехии, США, а также НАТО со своими самолетами AWACS. Также в маневрах задействованы, к примеру, транспортные самолёты и заправщики.

Местами проведения учений стали базы в Рованиеми и Пирккала в Финляндии, Лулео в Швеции и Эрланд в Норвегии. Миссии в основном будут проводиться над северными областями Финляндии, Норвегии и Швеции.

Ранее финский бригадный генерал Сами Нурми рассказал, что выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций испортит отношения между странами. По его словам, соглашение служило показателем доверия между соседями. Военный подчеркнул, что после этого решения отношения Хельсинки и Москвы не будут прежними. Генерал признался, что узнать «о намерениях соседа» можно с помощью спутниковых снимков, но это не отменяет эффективность присутствия на местах. Он добавил, что военным двух стран было легче общаться после личного знакомства.