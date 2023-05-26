В Финляндии оценили будущее отношений с Россией Генерал Нурми: выход РФ из соглашения о военных инспекциях испортит отношения с Финляндией

Фото: Antti Hämäläinen / imago-images.de / Global Look Press

Финский бригадный генерал Сами Нурми рассказал Helsingin Sanomat, что выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций испортит отношения между странами. По его словам, соглашение служило показателем доверия между странами. Военный подчеркнул, что после этого решения отношения Хельсинки и Москвы не будут прежними.

На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности, — сказал Нурми.

Генерал признался, что узнать «о намерениях соседа» можно с помощью спутниковых снимков, но это не отменяет эффективность присутствия на местах. Он добавил, что военным двух стран было легче общаться после личного знакомства.

Ранее пресс-служба МИД Финляндии сообщила, что ведомство получило уведомление от властей РФ об отказе от проведения двусторонних военных инспекций. Представители министерства уточнили, что Москва планирует выйти из двустороннего соглашения 1 июня. Отмечается, что документ действовал с 2000 года, но проверки были приостановлены после начала пандемии коронавируса.