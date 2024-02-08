В Евросоюзе раскрыли «кухню» подготовки антироссийских санкций Politico:в ЕС испытывали серьезные проблемы с антироссийскими санкциями

Евросоюз признал, что испытывал серьезные трудности с введением антироссийских санкций, пишет Politico со ссылкой на дипломата ЕС. Как отмечается, утверждение рестрикций происходит на уровне всего сообщества, а за надзор отвечают ведомства отдельных стран.

Были огромные проблемы с введением санкций, включая «неравномерное» согласие на санкции в разных странах, — пишет издание.

Ранее дипломаты Европейского союза, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что Европейская комиссия не будет добавлять новые запреты на импорт в своем 13-м пакете санкций против России. Они отметили, что комиссия планирует свести к минимуму споры среди государств, поэтому предложит документ, который, как она надеется, будет принят быстро. В 13-м пакете «будут списки сотен юридических и физических лиц», однако никаких громких названий и имен, отметили источники.

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что не только российский оборонно-промышленный комплекс, но и вся экономика выстояла под натиском санкций, введенных лидерами недружественных стран. Президент резюмировал, что хотел бы показать авторам ограничений неприличный жест, но не стал этого делать.