В Евросоюзе опровергли противостояние с Россией в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b58b9e02-eaf1-11ea-94d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет делать из Белоруссии «новую Украину». По его словам, в этом конфликте Россия и Евросоюз не противостоят друг другу.

Об этом он написал в своём авторском материале в Le Journal du Dimanche. Он напомнил, что протестующие в стране используют не европейские флаги, а прежние символы страны.

Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину. В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям, — подчеркнул он.

Боррель добавил, что Брюссель не собирается ограничиваться выражением озабоченности в связи с происходящим в Белоруссии.

Необходимо вводить санкции против ответственных, если ЕС хочет соответствовать своим принципам, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Боррель выступил на пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС. Он выразил надежду на то, что Россия не станет вмешиваться в дела Белоруссии.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.