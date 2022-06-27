В Евросоюзе обязали Литву досматривать грузы в Калининград ЕК: Литва должна проводить проверки авто- и железнодорожного транзита в Калининград

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Еврокомиссия обязала Литву проводить дополнительные проверки автомобильного и железнодорожного транзита в Калининград через территорию Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕК. По его словам, это связано с тем, что ряд европейских санкций «в отношении конкретного российского экспорта», например металлопродукции и стройматериалов, вступают в силу «уже сейчас».

Это означает, что Литва должна применять дополнительные проверки автомобильного и железнодорожного транзита через территорию ЕС, — приводит агентство его слова.

При этом поставки в Калинингрaдскую область товаров первой необходимости останутся беспрепятственными, завeрил он.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что со следующего дня прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено им от Литовских железных дорог. По словам президента страны Гитанаса Науседы, запрет на ввоз товаров не входит в зону ответственности Литвы, эта проблема касается Евросоюза и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о решительном настрое России в ситуации вокруг Калининграда. Он пояснил, что в настоящее время власти серьёзным образом анализируют происходящее и через МИД доводят свою позицию до коллег из других стран. При этом Песков с грустью констатировал, что это «уже не партнёры, а наши оппоненты».