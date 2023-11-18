В Европе потребовали расторгнуть транспортное соглашение с Украиной

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Ассоциации грузоперевозчиков стран Центральной Европы обратились в Еврокомиссию с призывом расторгнуть транспортное соглашение с Украиной, которое создает неравные конкурентные условия, сообщила государственная телерадиовещательная компания LRT. В частности, обращение подписали представители бизнеса из Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии.

Грузоперевозчики предлагают вернуться к системе выдачи разрешений на перевозку грузов для компаний с Украины, которая была отменена после начала спецоперации. По мнению ассоциации, введение льгот для украинских дальнобойщиков при въезде в Евросоюз вредит конкурентоспособности автоперевозчиков из стран блока.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики 6 ноября начали забастовку и заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали отменить соглашение, которое упрощает правила транспортировки грузов из Украины в ЕС. На 9 ноября с обеих сторон границы было заблокировано около 20 тысяч транспортных средств.

Экономист Василий Колташов, комментируя ситуацию, заявил, что протесты в Польше — часть сложной игры, которую Запад ведет против президента Владимира Зеленского. По его мнению, забастовка отрицательно скажется на поставках западного оружия Киеву и спровоцирует волну возмущения среди украинских военных.