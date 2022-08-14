В Европе назвали еще одного «троянского коня» Путина Courrier International: Турция — «троянский конь» России, помогающий ей обходить санкции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Россия обходит санкции западных стран при помощи «троянского коня в НАТО» в лице Турции, сообщила французская газета Courrier International. Авторы отмечают, что товарооборот между двумя странами значительно вырос за последние месяцы. Также в материале говорится о развитии платежной системы «Мир» на территории турецкого государства.

Объем торговли между Анкарой и Москвой резко вырос за последние месяцы, что является признаком значительной транзитной активности, помогающей России уклоняться от санкций, — пишет газета.

Вместе с тем, как отмечает Courrier International, президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее договорились о продвижении в Турции российской платежной системы «Мир», которая сильно упростит для российских компаний ведение бизнеса в этой стране.

Ранее американский журнал Foreign Policy сообщил, что у президента Путина есть «троянский конь», действия которого сбивают с толку лидеров стран Европы. Им, по мнению авторов, является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Тот заявлял, что Брюссель не является «боссом» Будапешта, а поэтому решения на уровне Евросоюза не будут приняты, если они не подходят Венгрии.