В Европарламенте создадут новую фракцию против антироссийских санкций Западные партии создают новую фракцию в ЕП против антироссийских санкций

Фото: europarl.europa.eu

В Европарламенте может появиться новая политическая сила, которая будет выступать против антироссийских санкций, сообщил РИА Новости прошедший в структуру на последних выборах председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи. По его словам, соглашение хотят заключить болгарская фракция «Возрождение», немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), венгерская «Наша Родина» и другие европейские союзники.

По словам Тороцкаи, сейчас ведутся интенсивные переговоры, и вскоре станет ясно, к какому финалу придет проект. Венгерский политик отметил, что его партия была одним из инициаторов создания нового политического лагеря.

Политика нынешнего руководства ЕС — в том числе и политика санкций против России — имеет катастрофические последствия для Европы, мы, конечно, выступим против этой политики, — отметил Тороцкаи.

В конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала проявлением здравого смысла намерение партии «АдГ» создать в Европарламенте фракцию «Суверенисты» из ультраправых сил. Они будут выступать за переговоры России и Украины. По мнению Захаровой, подобные планы стали ответом на запрос европейских избирателей на прекращение абсолютно авантюрной и сумасшедшей политики лидеров ЕС.