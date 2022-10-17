В Эстонии заявили, что Путин не виноват в энергокризисе Европы Бывший глава Минфина Эстонии Хельме: Путин не виноват в начале энергокризиса в Европе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Бывший министр финансов Эстонии, председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме заявил, что в начале энергетического кризиса в Европе виновата председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а не президент России Владимир Путин. Он добавил, что глава правительства Эстонии Кая Каллас также причастна к тому, что происходит в стране. По его словам, эстонцев пытаются сделать нищими собственные власти, пишет URA.RU.

На мой взгляд, в этом виноваты премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая недавно побывала в Эстонии и предложила нам огромные деньги, чтобы мы перестали использовать запасы своих земель и быть независимыми в энергетике, — рассказал Хельме.

Он также обвинил правительство в постоянной лжи населению.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах ранее заявил, что энергокризис и высокий уровень инфляции в стране могут привести к закрытию больниц в ближайшем будущем. Он призвал власти отреагировать на ситуацию «быстро и радикально». Отмечается, что во вторник пройдет встреча главы ведомства с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером, темой которой станет увеличение государственной помощи сфере здравоохранения.

Он при этом добавил, что страна не может создавать специальные фонды поддержки для каждой области на примере того, что существует для модернизации бундесвера. В Германии всего насчитывается примерно 1900 больниц.