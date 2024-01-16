В Эстонии отказались от идеи сноса «Бронзового солдата» Парламент Эстонии отклонил проект закона о демонтаже советских памятников

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Возложение цветов к монументу «Павшим во Второй мировой войне» на Военном кладбище в Таллине в День 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

Парламент Эстонии отклонил разработанный Консервативной народной партией (EKRE) законопроект о демонтаже памятника воину-освободителю, известному как «Бронзовый солдат», и других монументов советским воинам, передает РИА Новости. По мнению парламентариев, это не помешает «враждебно настроенным к независимости» страны лицам «праздновать оккупацию».

Парламент отклонил в первом чтении инициированный фракцией EKRE законопроект, согласно которому все так называемые «красные памятники», установленные при советской власти, включая «Бронзового солдата», должны быть немедленно демонтированы. Против этого предложения проголосовали 54 депутата из 101, за — 14, — говорится в сообщении.

Ранее староста села Смыков во Львовской области Украины не позволил снести памятник советскому солдату, встав на его защиту. Советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик уточнил, что мужчина взобрался на монумент и плакал и этот поступок заставил отступить полицию и местных чиновников. Памятник пока не снесли, однако намерения администрации остаются прежними, заключил Радик.

До этого жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области на западе Украины также выступили против демонтажа советских памятников. Об этом сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук, у которого, по его словам, от этих новостей произошел «разрыв шаблонов».