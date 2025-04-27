В ЕС захотели отставки фон дер Ляйен из-за одной черты характера Die Weltwoche: в ЕС задумались об отставке фон дер Ляйен из-за ее токсичности

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Урсула фон дер Ляйен

Высокопоставленные чиновники Евросоюза все больше убеждаются в токсичности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и хотят ее отставки, пишет журнал Die Weltwoche со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. Журналисты отметили, что по ее вине политика ЕС оказалась в кризисе.

Внутри блока тоже наблюдается раскол, который только усиливается из-за торговой войны с США, противостояния с Китаем и украинского конфликта. Издание указывает, что в любом нормальном государстве встал бы вопрос о том, является ли руководство им правильным, но ЕС — «это не государство, и уж точно не нормальное».

Тем временем фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза к переговорам со Штатами по торговым пошлинам с позиции силы, действуя с помощью единого рынка и технологического потенциала. В случае провала переговоров ЕС планирует устранить внутренние барьеры.

Ранее фон дер Ляйен заверила, что страны выстраиваются в очередь для работы с Евросоюзом. По ее словам, это происходит на фоне все более непредсказуемой глобальной обстановки. Эксперты связали ее заявление с пошлинами, которые ввел президент США Дональд Трамп.

До этого фон дер Ляйен пришла к выводу, что западного мира, каким все его знали, больше не существует. По ее словам, это произошло после смены главы Белого дома и прихода к власти Трампа.