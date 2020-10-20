В ЕС пообещали быстро разработать новые санкции против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/2607074c-12df-11eb-b32a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель рассказал о работе над новыми санкциями против представителей власти Белоруссии, в том числе против президента страны Александра Лукашенко. По его словам, работа над этим ведётся быстро.

По его словам, Евросовет разрешил разработку пакета ограничений, передаёт РИА Новости.

В этот раз они (санкции. — NEWS.ru) затронут и самого Александра Лукашенко. Техническая работа началась сразу после саммита и в скором времени будет закончена. Ни одно из государств не возражает, — подчеркнул он.

Ранее лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии, они коснутся около 40 чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

Позже стало известно, что в Евросоюзе приступили к разработке нового пакета санкций против властей Белоруссии, и в частности против Александра Лукашенко.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков, писал NEWS.ru.